Рейтинг партії прем’єрки Естонії просів до 5-річного мінімуму

Рейтинг "Партії реформ" прем’єрки Естонії Каї Каллас знизився до найменших показників за останні п’ять років.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це свідчить опитування, проведене Інститутом соціальних досліджень та компанією Norstat Eesti.

На першому місці опинилася опозиційна політсила "Вітчизна" з 26,3%, на другому – правоконсерватори EKRE, донедавна основні опоненти "Партії реформ" з 20,4%.

"Партію реформ" підтримують 16,8% опитаних. Це її найнижчий показник з 2019 року, відколи Norstat проводить опитування.

Наступні у рейтингу – центристи Юрі Ратаса з 15,2%, та двоє коаліційних партнерів "Партії реформ" – соціал-демократи з 10,7% та "Естонія 200" з 6,1%. Social Democratic Party (SDE) (10.7 percent) and Estonia 200 (6.1 percent).

Сукупно 33,6% опитаних підтримують партії коаліції, тоді як партії опозиції – 61,9%.

По рейтингах партії Каллас міг вдарити у тому числі скандал з так званим "російським" бізнесом її чоловіка.

Нагадаємо, у Німеччині найпопулярнішим політиком 2023 року став міністр оборони Борис Пісторіус, тоді як рейтинг канцлера Олафа Шольца різко знизився.