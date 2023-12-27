Рейтинг партии премьера Эстонии просел до 5-летнего минимума
Рейтинг "Партии реформ" премьера Эстонии Каи Каллас снизился до наименьших показателей за последние пять лет.
Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос, проведенный Институтом социальных исследований и компанией Norstat Eesti.
На первом месте оказалась оппозиционная политсила "Отечество" с 26,3%, на втором – правоконсерваторы EKRE, до недавнего времени основные оппоненты "Партии реформ", с 20,4%.
"Партию реформ" поддерживают 16,8% опрошенных. Это ее самый низкий показатель с 2019 года, с тех пор как Norstat проводит опрос.
Следующие в рейтинге – центристы Юри Ратаса с 15,2%, и двое коалиционных партнеров "Партии реформ" – социал-демократы с 10,7% и "Эстония 200" с 6,1%. Social Democratic Party (SDE) (10.7 процента) и Estonia 200 (6.1 процента).
Совокупно 33,6% опрошенных поддерживают партии коалиции, тогда как партии оппозиции – 61,9%.
По рейтингам партии Каллас мог ударить в том числе скандал с так называемым "российским" бизнесом ее мужа.
Напомним, в Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны Борис Писториус, тогда как рейтинг канцлера Олафа Шольца резко снизился.