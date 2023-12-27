Австрія цьогоріч купила для армії гелікоптер та 449 одиниць транспорту

Збільшення бюджету дозволило модернізувати збройні сили Австрії у 2023 році, для якої зокрема закупили гелікоптер та 449 транспортних засобів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі збройних сил нейтральної країни.

У повідомленні зазначають, що однією з найбільших інвестицій у 2023 році є гелікоптер AW169. Закупівлі транспортних засобів включають два автобуси великої місткості MAN Lion's Coach, 40 бортових автомобілів VW, 25 автомашин VW ID.4, 80 – VW Golf 7 Variant, 302 – Mitsubishi L200, а також 10 броньованих автомобілів "Pandur" Evolution.

Крім того, було закуплено 89 причепів, чотири евакуаційні автомашини HX 42M з причепами, 25 самоскидів 6x6 з причепами та три пожежні контейнери.

Також армія отримає 40 800 захисних масок М2000 NBC, 1 600 3D-окулярів нічного бачення, 35 тисяч одиниць системи взуття Neu, 24 солдатські радіостанції, 4 тисячі штурмових гвинтівок StG77 A1 MOD та 5 маскувальних костюмів.

Серед інших закупівель – радіолокатор точного заходження на посадку, оглядова радіолокаційна система, система виявлення та локалізації ERFOS 2, ІТ-обладнання на 6 тисяч ноутбуків та 200 серверів управління майном.

У грудні минулого року міністр оборони Клаудія Таннер підписала опціон на придбання 36 гелікоптерів, які будуть поставлені до 2028 року.

Нагадаємо, нещодавно Rheinmetall отримав велике замовлення від Австрії на модернізацію її систем протиповітряної оборони Skyguard.

Раніше повідомляли, що Австрія планує спільні закупівлі систем ППО та навчання з Німеччиною в межах європейської системи протиповітряної оборони "Небесний щит".

Нагадаємо, восени минулого року Німеччина запропонувала ініціативу "Небесний щит", яка спрямована на посилення протиповітряної оборони в Європі і кращу концентрацію зусиль у цій галузі.

В ініціативі вже беруть участь 19 європейських держав, у тому числі нейтральні Австрія і Швейцарія.

Деталі про ініціативу і те, чому вона розколола союзників, читайте у статті "ЄвроПравди".