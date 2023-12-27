Австрия в этом году купила для армии вертолет и 449 единиц транспорта

Увеличение бюджета позволило модернизировать вооруженные силы Австрии в 2023 году, для которой в частности закупили вертолет и 449 транспортных средств.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе вооруженных сил нейтральной страны.

В сообщении отмечают, что одной из крупнейших инвестиций в 2023 году является вертолет AW169. Закупки транспортных средств включают два автобуса большой вместимости MAN Lion's Coach, 40 бортовых автомобилей VW, 25 автомашин VW ID.4, 80 – VW Golf 7 Variant, 302 – Mitsubishi L200, а также 10 бронированных автомобилей "Pandur" Evolution.

Кроме того, было закуплено 89 прицепов, четыре эвакуационные автомашины HX 42M с прицепами, 25 самосвалов 6x6 с прицепами и три пожарных контейнера.

Также армия получит 40 800 защитных масок М2000 NBC, 1 600 3D-очков ночного видения, 35 тысяч единиц системы обуви Neu, 24 солдатские радиостанции, 4 тысячи штурмовых винтовок StG77 A1 MOD и 5 маскировочных костюмов.

Среди других закупок – радиолокатор точного захода на посадку, обзорная радиолокационная система, система обнаружения и локализации ERFOS 2, ИТ-оборудование на 6 тысяч ноутбуков и 200 серверов управления имуществом.

В декабре прошлого года министр обороны Клаудия Таннер подписала опцион на приобретение 36 вертолетов, которые будут поставлены до 2028 года.

Напомним, недавно Rheinmetall получил крупный заказ от Австрии на модернизацию ее систем противовоздушной обороны Skyguard.

Ранее сообщалось, что Австрия планирует совместные закупки систем ПВО и обучение с Германией в рамках европейской системы противовоздушной обороны "Небесный щит".

Напомним, осенью прошлого года Германия предложила инициативу "Небесный щит", которая направлена на усиление противовоздушной обороны в Европе и лучшую концентрацию усилий в этой области.

В инициативе уже участвуют 19 европейских государств, в том числе нейтральные Австрия и Швейцария.

Детали об инициативе и то, почему она расколола союзников, читайте в статье "ЕвроПравды".