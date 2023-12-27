Посольство України обурилось викривленим трактуванням Майдану сербськими посадовцями

Посольство України висловило обурення викривленним трактуванням подій на Майдані з боку сербських посадовців, з якими вони порівняли мітинг опозиції, що протестує проти фальсифікації парламентських виборів.

Відповідний коментар пресслужба посольства надала "Європейській правді".

"У політичному та інформаційному просторі Сербії знову згадують про Революцію Гідності в Україні, якій часто намагаються давати негативні оцінки", – йдеться в заяві.

Посольство ще раз звернуло увагу на те, що проблемою України та Європи є не європейський вибір українського народу, а російська агресія, що почалася у 2014 році зі спроби анексії Криму та введення російської армії на Донбас, проти суверенної незалежної держави Україна.

"Агресія сягнула тотального рівня в лютому 2022 року та призвела до тисяч жертв мирних українців, крові та горя. У цьому винні не європейські прагнення українців, а шовіністичні імперіалістичні амбіції кремлівського режиму, який прагне підкорити Україну", – йдеться в коментарі.

"Посольство України в Сербії вкотре офіційно заявляє, що Україна жодним чином не втручається у внутрішньополітичну ситуацію в Сербії. Водночас посольство вважає неприпустимими спроби спотворити історію України, особливо представити свідомий європейський вибір українського народу в негативному контексті", – наголосили у диппредставництві.

Посольство України також зазначило, що розраховує на публічне засудження жорстокої агресії РФ, керівництво якої вирішило розпочати повномасштабну війну проти України, щоб покарати її за прагнення до свободи та вибір власного шляху, брутально порушуючи фундаментальні принципи міжнародного права – політичну незалежність та територіальну цілісність держав.

"В історії Сербії було достатньо революцій, які можуть стати предметом обговорення сербських політиків, ЗМІ та суспільства. Засудження першого чи другого українського Майдану в Сербії еквівалентне засудженню Першого чи Другого Сербського повстання, які також є Революціями Гідності сербського народу та які підняли Сербську державу з попелу", – підкреслили в посольстві.

Раніше на питання, чи погоджується він із заявою речниці російського МЗС Марії Захарової про те, що в його країні Захід намагається влаштувати новий "Майдан", президент Сербії Александар Вучич відповів, що не знає, чим ще це може бути.

Водночас виконувач обов'язків мера Белграда Александр Шапич назвав протести опозиції у сербській столиці "майданізацією" і заявив про "непоправний" збиток будівлі мерії.

Опозиційні мітинги у Белграді тривають вже понад тиждень – вони почалися після оголошення результатів парламентських та місцевих виборів, що відбулися 17 грудня.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів у Сербії, перемогу здобула політсила президента Александара Вучича. Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда.

Все про нові протести у Сербії і їхні можливі наслідки – у статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Заколот за сценарієм РФ: як сербська влада розкрила спробу "перевороту, ініційованого Заходом".