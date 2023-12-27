Посольство Украины возмутилось искаженной трактовкой Майдана сербскими лидерами

Посольство Украины выразило возмущение искаженной трактовкой событий на Майдане со стороны сербских чиновников, с которыми они сравнили митинг оппозиции, протестующей против фальсификации парламентских выборов.

Соответствующий комментарий пресс-служба посольства предоставила "Европейской правде".

"В политическом и информационном пространстве Сербии снова вспоминают о Революции Достоинства в Украине, которой часто пытаются давать негативные оценки", – говорится в заявлении.

Посольство еще раз обратило внимание на то, что проблемой Украины и Европы является не европейский выбор украинского народа, а российская агрессия, начавшаяся в 2014 году с попытки аннексии Крыма и введения российской армии на Донбасс, против суверенного независимого государства Украина.

"Агрессия достигла тотального уровня в феврале 2022 года и привела к тысячам жертв мирных украинцев, крови и горя. В этом виноваты не европейские стремления украинцев, а шовинистические империалистические амбиции кремлевского режима, который стремится подчинить Украину", – говорится в комментарии.

"Посольство Украины в Сербии в очередной раз официально заявляет, что Украина никоим образом не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Сербии. В то же время посольство считает недопустимыми попытки исказить историю Украины, особенно представить сознательный европейский выбор украинского народа в негативном контексте", – отметили в диппредставительстве.

Посольство Украины также отметило, что рассчитывает на публичное осуждение жестокой агрессии РФ, руководство которой решило начать полномасштабную войну против Украины, чтобы наказать ее за стремление к свободе и выбор собственного пути, грубо нарушая фундаментальные принципы международного права – политическую независимость и территориальную целостность государств.

"В истории Сербии было достаточно революций, которые могут стать предметом обсуждения сербских политиков, СМИ и общества. Осуждение первого или второго украинского Майдана в Сербии эквивалентно осуждению Первого или Второго Сербского восстания, которые также являются Революциями Достоинства сербского народа и которые подняли Сербское государство из пепла", – подчеркнули в посольстве.

Ранее на вопрос, согласен ли он с заявлением пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой о том, что в его стране Запад пытается устроить новый "Майдан", президент Сербии Александар Вучич ответил, что не знает, чем еще это может быть.

В то же время исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич назвал протесты оппозиции в сербской столице "майданизацией" и заявил о "непоправимом" ущербе зданию мэрии.

Оппозиционные митинги в Белграде продолжаются уже больше недели – они начались после объявления результатов парламентских и местных выборов, состоявшихся 17 декабря.

Напомним, по итогам досрочных выборов в Сербии, победу одержала политсила президента Александара Вучича. Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда.

Все о новых протестах в Сербии и их возможных последствиях – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Мятеж по сценарию РФ: как сербские власти раскрыли попытку "переворота, инициированного Западом".