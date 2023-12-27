Уряд Іспанії продовжив більшість антикризових заходів у зв’язку з агресією РФ

Іспанський уряд у середу, 27 грудня, ухвалив рішення продовжити ключові заходи, ухвалені у 2022 та 2023 роках на тлі кризи, викликаної повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За словами прем’єра Іспанії Педро Санчеса, протягом 2024 року діятимуть субсидії на громадський транспорт та нульова ставка ПДВ на основні продукти харчування – молоко, хліб, яйця, сир, бобові та овочі й 5% ПДВ – на олію та макаронні вироби.

ПДВ на електроенергію до кінця 2024 року зберегли на рівні 10%, водночас до повномасштабного вторгнення РФ в Україну він становив 21%. А ПДВ на газ залишиться на тому ж рівні, але лише до кінця лютого 2024-го.

"Враховуючи поступове падіння цін на енергоносії протягом останнього року, ми вирішили скасувати відповідне зниження податків. Але ми будемо робити це поступово протягом наступних шести місяців", – сказав Санчес.

Також він оголосив, що у 2024 році будуть на 3,8% підвищені пенсії, а на будівництво доступного житла виділять додаткові два мільярди євро на додаток до вже схвалених чотирьох мільярдів кредитів.

Нагадаємо, раніше цього місяця президент Володимир Зеленський розповів про свої відносини з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і те, як той допомагав Україні.