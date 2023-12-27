Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ

Испанское правительство в среду, 27 декабря, приняло решение продлить ключевые меры, принятые в 2022 и 2023 годах на фоне кризиса, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

По словам премьера Испании Педро Санчеса, в течение 2024 года будут действовать субсидии на общественный транспорт и нулевая ставка НДС на основные продукты питания – молоко, хлеб, яйца, сыр, бобовые и овощи и 5% НДС – на масло и макаронные изделия.

НДС на электроэнергию до конца 2024 года сохранили на уровне 10%, в то же время до полномасштабного вторжения РФ в Украину он составлял 21%. А НДС на газ останется на том же уровне, но только до конца февраля 2024-го.

"Учитывая постепенное падение цен на энергоносители в течение последнего года, мы решили отменить соответствующее снижение налогов. Но мы будем делать это постепенно в течение следующих шести месяцев", – сказал Санчес.

Также он объявил, что в 2024 году будут на 3,8% повышены пенсии, а на строительство доступного жилья выделят дополнительные два миллиарда евро в дополнение к уже одобренным четырем миллиардам кредитов.

Напомним, ранее в этом месяце президент Владимир Зеленский рассказал о своих отношениях с премьер-министром Испании Педро Санчесом и о том, как тот помогал Украине.