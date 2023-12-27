В Італії 88-річна жінка померла після помилкової платіжки на 15 тисяч євро

У муніципалітеті Кампороссо на півночі Італії 88-річній Катерині Джовінаццо стало зле через помилково отриману платіжку за воду на 15 тисяч євро, після чого вона померла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

Джовінаццо потрапила до реанімації після того, як дізналась про помилково виставлений рахунок за воду – банк, який обслуговує її рахунки, списав половину заборгованості за вересень-жовтень.

Брат жінки виявив, що сума помилкова, бо на платіжці був номер іншого лічильника, ніж того, що встановлений у її будинку. Після цього банк негайно заблокував виплату другого платежу.

У компанії, що обслуговує лічильники, визнали помилку, заявивши, що надісланий Джовінаццо рахунок "насправді стосується лічильника третьої сторони".

Там вказали, що вартість використаної жінкою води становила 55 євро, й пообіцяли відшкодувати помилково стягнуті кошти.

Нагадаємо, в серпні в місті Романо-ді-Ломбардія на півночі Італії знайшли тіло 74-річного Джакомо К’яппаріні – власника місцевої сироварні, який загинув під завалами тисяч головок власного сиру.