В Италии 88-летняя женщина умерла после ошибочной платежки на 15 тысяч евро

В муниципалитете Кампороссо на севере Италии 88-летней Екатерине Джовинаццо стало плохо из-за ошибочно полученной платежки за воду на 15 тысяч евро, после чего она умерла.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

Джовинаццо попала в реанимацию после того, как узнала об ошибочно выставленном счете за воду – банк, который обслуживает ее счета, списал половину задолженности за сентябрь-октябрь.

Брат женщины обнаружил, что сумма ошибочная, потому что на платежке был номер другого счетчика, чем того, что установлен в ее доме. После этого банк немедленно заблокировал выплату второго платежа.

В компании, обслуживающей счетчики, признали ошибку, заявив, что присланный Джовинаццо счет "на самом деле касается счетчика третьей стороны".

Там указали, что стоимость использованной женщиной воды составляла 55 евро, и пообещали возместить ошибочно взысканные средства.

Напомним, в августе в городе Романо-ди-Ломбардия на севере Италии нашли тело 74-летнего Джакомо Кьяппарини – владельца местной сыроварни, который погиб под завалами тысяч головок собственного сыра.