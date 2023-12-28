Греція готова надати Британії деякі культурні скарби в обмін на мармури Парфенону

Греція готова розлучитися з деякими зі своїх найбільших скарбів, щоб "заповнити порожнечу" в Британському музеї, якщо мармурові скульптури Парфенону повернуться до Афін.

Про це в інтерв’ю The Guardian заявила міністерка культури Греції Ліна Мендоні, передає "Європейська правда".

Ліна Мендоні пообіцяла, що шановані грецькі галереї лондонської інституції ніколи не будуть порожніми.

"Наша позиція чітка. Якщо скульптури возз'єднаються в Афінах, Греція готова організувати ротаційні виставки важливих старожитностей, які заповнять цю порожнечу", – заявила вона.

Відповідаючи на запитання, чи запитував Лондон про конкретні роботи, міністр – класичний археолог за освітою – наполягала, що триваючі дискусії не поширюються на "конкретні артефакти".

Але вона вперше дала зрозуміти, наскільки далеко Афіни готові зайти, щоб компенсувати Британському музею втрату скульптур, які вважаються вершиною мистецтва класичної епохи, заявивши, що будь-які античні предмети, відправлені до Великої Британії, також будуть "притягувати натовп".

"[Вони] заповнили б порожнечу, підтримували і постійно поновлювали б інтерес міжнародних відвідувачів до грецьких галерей Британського музею", – сказала Мендоні, хоча і застерегла, що "будь-яка угода і всі її деталі повинні відповідати грецькому закону про культурну спадщину".

Відтоді, як ідея культурного обміну почала обговорюватися, невдовзі після того, як правоцентристська партія "Нова демократія" прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса здобула владу у 2019 році, з'явилися припущення, що скарби, включно з Маскою Агамемнона – золотою поховальною маскою, яку деякі історики називають "Моною Лізою доісторичних часів", – можуть бути відправлені до Британії в обмін на мармурові вироби.

Помітно відійшовши від гостроти, яка домінувала в найдовшій культурній суперечці Європи, обидві сторони почали говорити про "партнерство", яке могло б запропонувати "взаємовигідне" рішення для розв'язання суперечки.

Нагадаємо, між Британією та Грецією триває багаторічна суперечка щодо мармурів Парфенону, які зараз зберігаються у Британському музеї.

Мармури, також відомі як скульптури Парфенону, є давньогрецькими скарбами Британського музею, які до Великої Британії привіз британський дипломат лорд Елгін на початку ХІХ століття (звідси їхня інша, британська назва – "мармури Елгіна").

Детальніше про це – у статті Скульптури розбрату: як античний спадок розсварив лідерів Британії та Греції.