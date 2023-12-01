Прем’єр Греції про суперечку з Британією щодо мармуру: Для танго потрібні двоє

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на тлі суперечки з Великою Британією щодо проблеми повернення мармурів Парфенону заявив, що хотів би зберегти добрі стосунки між країнами.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Водночас він натякнув, що для вирішення цієї проблеми певні кроки має зробити і британська сторона.

"Я, звичайно, хочу залишити цей прикрий інцидент позаду, але для танго завжди потрібні двоє", – зазначив Міцотакіс.

"У дусі давніх добрих відносин між нашими країнами, які я, безумовно, маю намір зберегти, мені нічого додати", – зауважив грецький прем’єр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив розчарування тим, що на Даунінг-стріт скасували його зустріч із головою британського уряду Ріші Сунаком через проблему повернення мармурів Парфенону.

Мармури, також відомі як скульптури Парфенону, є давньогрецькими скарбами Британського музею, які до Великої Британії привіз британський дипломат лорд Елгін на початку ХІХ століття (звідси їхня інша, британська назва – "мармури Елгіна").

В уряді Греції назвали рішення скасувати зустріч "безпрецедентним" і "неповагою".

Даунінг-стріт, своєю чергою, звинуватила Грецію в порушенні "запевнення", що під час візиту грецького прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса той не підніматиме публічно питання повернення мармурів Парфенону.

Детальніше про суперечку між країнами читайте у статті "ЄвроПравди": Скульптури розбрату: як античний спадок розсварив лідерів Британії та Греції