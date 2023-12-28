Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона

Греция готова расстаться с некоторыми из своих крупнейших сокровищ, чтобы "заполнить пустоту" в Британском музее, если мраморные скульптуры Парфенона вернутся в Афины.

Об этом в интервью The Guardian заявила министр культуры Греции Лина Мендони, передает "Европейская правда".

Лина Мендони пообещала, что уважаемые греческие галереи лондонской институции никогда не будут пустыми.

"Наша позиция четкая. Если скульптуры воссоединятся в Афинах, Греция готова организовать ротационные выставки важных древностей, которые заполнят эту пустоту", – заявила она.

Отвечая на вопрос, спрашивал ли Лондон о конкретных работах, министр – классический археолог по образованию – настаивала, что продолжающиеся дискуссии не распространяются на "конкретные артефакты".

Но она впервые дала понять, насколько далеко Афины готовы зайти, чтобы компенсировать Британскому музею потерю скульптур, которые считаются вершиной искусства классической эпохи, заявив, что любые античные предметы, отправленные в Великобританию, также будут "притягивать толпу".

"[Они] заполнили бы пустоту, поддерживали и постоянно обновляли бы интерес международных посетителей к греческим галереям Британского музея", – сказала Мендони, хотя и предостерегла, что "любая сделка и все ее детали должны соответствовать греческому закону о культурном наследии".

С тех пор, как идея культурного обмена начала обсуждаться, вскоре после того, как правоцентристская партия "Новая демократия" премьер-министра Кириакоса Мицотакиса получила власть в 2019 году, появились предположения, что сокровища, включая Маску Агамемнона – золотую погребальную маску, которую некоторые историки называют "Моной Лизой доисторических времен", – могут быть отправлены в Британию в обмен на мраморные изделия.

Заметно отойдя от остроты, которая доминировала в самом длинном культурном споре Европы, обе стороны начали говорить о "партнерстве", которое могло бы предложить "взаимовыгодное" решение для разрешения спора.

Напомним, между Британией и Грецией продолжается многолетний спор относительно мраморов Парфенона, которые сейчас хранятся в Британском музее.

Мраморы, также известные как скульптуры Парфенона, являются древнегреческими сокровищами Британского музея, которые в Великобританию привез британский дипломат лорд Элгин в начале XIX века (отсюда их другое, британское название – "мраморы Элгина").

Подробнее о споре между странами читайте в статье "ЕвроПравды": Скульптуры раздора: как античное наследие рассорило лидеров Британии и Греции.