Мерію французького Кале евакуювали після повідомлення про замінування

Французька поліція проводить операцію в мерії портового міста Кале після повідомлення про загрозу вибуху.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Людей з мерії Кале евакуювали через загрозу вибуху цього четверга, 28 грудня.

Вона залишиться зачиненою на час втручання поліції, яка проводить перевірку та усунення сумнівів, повідомляє Наташа Бушар, мер Кале.

Рух навколо мерії також перекрито.

У вівторок державна установа вже була евакуйована через повідомлення про замінування. Вона змогла знову відкритися після того, як сумніви були зняті.

Нагадаємо, в останні кілька тижнів від хвилі фальшивих "замінувань" постраждали низка інших країн Європи – Литва, Естонія, Бельгія, Німеччина. У Франції сплеск таких погроз випав на перші тижні після нападу ХАМАС на Ізраїль.