Мэрию французского Кале эвакуировали после сообщения о заминировании

Французская полиция проводит операцию в мэрии портового города Кале после сообщения об угрозе взрыва.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Людей из мэрии Кале эвакуировали из-за угрозы взрыва в этот четверг, 28 декабря.

Она останется закрытой на время вмешательства полиции, которая проводит проверку и устранение сомнений, сообщает Наташа Бушар, мэр Кале.

Движение вокруг мэрии также перекрыто.

Во вторник государственное учреждение уже было эвакуировано из-за сообщения о заминировании. Оно смогло снова открыться после того, как сомнения были сняты.

Напомним, в последние несколько недель от волны фальшивых "минирований" пострадали ряд других стран Европы – Литва, Эстония, Бельгия, Германия. Во Франции всплеск таких угроз выпал на первые недели после нападения ХАМАС на Израиль.