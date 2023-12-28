Британська розвідка оцінила знищення російського корабля "Новочеркаськ"

Знищення українськими ВПС російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" збільшує до трьох кількість втрачених Росією таких кораблів, які Москва планувала використовувати для десантних операцій.

Про це, як пише "Європейсьвеликих ка правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 28 грудня.

Британська розвідка нагадує, що 25 грудня 2023 року великий десантний корабель класу "Ропуха" ВМФ Росії "Новочеркаськ" був повністю знищений в результаті українського удару, коли перебував у порту Феодосії, на південному узбережжі окупованого Росією Криму.

"Дані з відкритих джерел свідчать про високу ймовірність того, що судно перевозило вибухонебезпечний вантаж, коли в нього влучили, що спричинило потужну вторинну детонацію", – йдеться в огляді.

Цей інцидент збільшив кількість втрачених Росією з моменту вторгнення великих десантних кораблів до трьох: "Саратов" затонув 24 березня 2022 року, а "Мінськ" був функціонально зруйнований у сухому доці 13 вересня 2023 року. Ще два судна, ймовірно, були пошкоджені.

Як зазначають у Міноборони Британії, Росія, ймовірно, планувала використовувати свої сили на великих десантних кораблях для проведення значних десантних операцій під час вторгнення, і вона подвоїла кількість цих кораблів у Чорному морі під час підготовки до війни.

"Із затягуванням війни кораблі все частіше використовуються для надання логістичної підтримки. Це важлива роль, оскільки вона посилює життєво важливе і відносно крихке автомобільне і залізничне сполучення Кримського мосту, що з'єднує Крим з Росією", – йдеться в огляді.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що ураження російського десантного корабля "Новочеркаськ" у порту Феодосії спростовує твердження про нібито "глухий кут" у війні в Україні.

У розвідці Естонії вважають, що удар по "Новочеркаську" знову посилить тиск на РФ.