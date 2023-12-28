Мелоні через хворобу вдруге перенесла підсумкову пресконференцію

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні через хворобу вдруге перенесла річну пресконференцію і тепер планує її 4 січня.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Перше перенесення підсумкової пресконференції прем’єрки сталося через те, що вона хворіла грипом, після того дату знову змінили.

У команді Мелоні розповіли, що вона останні два дні провела в ліжку через ускладнення після хвороби. В цілому її стан вже покращується, але ще кілька днів прем’єрці доведеться провести на лікарняному "з міркувань обережності".

Тепер спілкування Мелоні зі ЗМІ планують на 11 ранку 4 січня.

Нагадаємо, після саміту ЄС захворіли на коронавірус прем’єрка Естонії Кая Каллас та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

В середині грудня Рада міністрів Італії на засіданні у вівторок підтримала продовження до кінця 2024 року повноважень, які дозволяють їй надавати військову та військово-технічну допомогу Україні.