Мелони из-за болезни во второй раз перенесла итоговую пресс-конференцию

Премьер Италии Джорджия Мелони из-за болезни во второй раз перенесла годовую пресс-конференцию и теперь планирует ее 4 января.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Первый перенос итоговой пресс-конференции премьера произошел из-за того, что она болела гриппом, после того дату снова изменили.

В команде Мелони рассказали, что она последние два дня провела в постели из-за осложнений после болезни. В целом ее состояние уже улучшается, но еще несколько дней премьеру придется провести на больничном "из соображений предосторожности".

Теперь общение Мелони со СМИ планируют на 11 утра 4 января.

Напомним, после саммита ЕС заболели коронавирусом премьер Эстонии Кая Каллас и канцлер Германии Олаф Шольц.

В середине декабря Совет министров Италии на заседании во вторник поддержал продление до конца 2024 года полномочий, которые позволяют ей оказывать военную и военно-техническую помощь Украине.