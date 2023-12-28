Топ-генерал Нідерландів закликав країну готуватися до війни з РФ

Головнокомандувач армії Нідерландів Мартін Вайнен, який 1 січня 2024 року йде у відставку, заявив, що країна та суспільство мають готуватися до війни з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю De Telegraaf, повідомляє NL Times.

"Нідерланди повинні серйозно боятися війни, і наше суспільство має готуватися до неї", – сказав він.

За його словами, Гаага повинна слідувати прикладу Швеції, Фінляндії та країн Балтії, адже вони межують з РФ або знаходяться близько до неї, тому краще підготовлені до початку війни.

"Нідерланди мають зрозуміти, що все суспільство має бути готовим до того, що щось піде не так. Ми не повинні думати, що наша безпека гарантована лише тому, що знаходимося за 1500 кілометрів від них", – зазначив Вайнен, додавши, що у цивільного населення мають бути запаси їжі та питної води на випадок надзвичайних ситуацій.

Топ-генерал попередив, що РФ продовжує ставати сильнішою, тому сильна армія необхідна як стримуючий фактор.

"Є лише одна мова, яку розуміє Росія, і це мова сильної армії", – сказав він, наголосивши на важливості того, щоб країна усунула дефіцит кадрів у військах.

Вайнен вказав, що багато очікує від ініціативи у вигляді одного року добровільної служби для молоді, який був запроваджений після аналогічної програми у Швеції. Топ-генерал сподівається залучати дві-три тисячі молодих людей щороку, третина з яких, ймовірно, оберуть кар'єру в армії, а третина стане резервістами.

Раніше президентка Молдови Мая Санду наголосила на важливості підтримки України проти повномасштабного російського вторгнення, оскільки РФ може поширити агресію й на інші країни.

Перед цим у Міністерстві закордонних справ України наголосили, що будь-які поступки Росії означатимуть лише розширення агресії у майбутньому.

До того міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що головний виклик для Праги полягає в тому, щоб тримати Росію якомога далі від чеських кордонів.