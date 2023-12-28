Топ-генерал Нидерландов призвал страну готовиться к войне с РФ

Главнокомандующий армии Нидерландов Мартин Вайнен, который 1 января 2024 года уходит в отставку, заявил, что страна и общество должны готовиться к войне с Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью De Telegraaf, сообщает NL Times.

"Нидерланды должны серьезно бояться войны, и наше общество должно готовиться к ней", – сказал он.

По его словам, Гаага должна следовать примеру Швеции, Финляндии и стран Балтии, ведь они граничат с РФ или находятся близко к ней, поэтому лучше подготовлены к началу войны.

"Нидерланды должны понять, что все общество должно быть готовым к тому, что что-то пойдет не так. Мы не должны думать, что наша безопасность гарантирована только потому, что находимся в 1500 километрах от них", – отметил Вайнен, добавив, что у гражданского населения должны быть запасы пищи и питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций.

Топ-генерал предупредил, что РФ продолжает становиться сильнее, поэтому сильная армия необходима как сдерживающий фактор.

"Есть только один язык, который понимает Россия, и это язык сильной армии", – сказал он, подчеркнув важность того, чтобы страна устранила дефицит кадров в войсках.

Вайнен указал, что много ожидает от инициативы в виде одного года добровольной службы для молодежи, который был введен после аналогичной программы в Швеции. Топ-генерал надеется привлекать две-три тысячи молодых людей ежегодно, треть из которых, вероятно, выберут карьеру в армии, а треть станет резервистами.

Ранее президент Молдовы Майя Санду подчеркнула важность поддержки Украины против полномасштабного российского вторжения, поскольку РФ может распространить агрессию и на другие страны.

Перед этим в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что любые уступки России будут означать лишь расширение агрессии в будущем.

До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что главный вызов для Праги заключается в том, чтобы держать Россию как можно дальше от чешских границ.