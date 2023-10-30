У Ватикані кажуть, що підтримують українську "формулу миру"

Державний секретар Святого Престолу П’єтро Паролін у зверненні до учасників третьої зустрічі щодо української "формули миру" на Мальті заявив, що Ватикан готовий підтримувати її складові щодо гуманітарної підтримки й повернення українських полонених і дітей додому.

Звернення Пароліна у понеділок процитував офіційний новинний портал Святого Престолу Vatican News, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, попередні дві зустрічі щодо "формули миру" у Данії та Саудівській Аравії – це "похвальні зусилля, які заслуговують на підтримку", оскільки заохочують "не розглядати збройне протистояння як неминучий інструмент для вирішення конфліктів".

"Заклик до миру з безпрецедентною наполегливістю поновлював Папа Франциск, як у своїх незліченних виступах, так і через дії на підтримку України… Пошук рішення – це відповідальність не лише України, але й спільна відповідальність", – сказав Паролін у зверненні.

Він додав, що потрібні ще більші та креативні "зусилля на всіх рівнях", оскільки Україна поки не може захистити цілісність своєї території, забезпечити громадянам безпеку й необхідні для життя речі, а також досягти миру.

Державний секретар Святого Престолу запевнив у підтримці "у вирішенні гуманітарних питань, як-то продовольча безпека та збереження довкілля", а також готовність "продовжувати свої зусилля, спрямовані на полегшення страждань українського народу та повернення полонених і дітей в Україну".

Нагадаємо, третя зустріч стосовно української "формули миру" на Мальті, яка тривала 28-29 жовтня, зосереджувалась на питаннях ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також звільнення полонених і депортованих та відновлення територіальної цілісності України.

У зустрічі взяли участь особисто або дистанційно представники 66 країн – на понад 20 більше, аніж у попередній зустрічі в Саудівській Аравії. У зустрічі вперше взяла участь Вірменія, проте не взяв участь Китай.

Про підсумки попередньої зустрічі "ЄвроПравда" розповідала у статті: Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни