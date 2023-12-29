Західна частина Литви потерпає від повені

Західну частину Литви охопила повінь, а оскільки сильні дощі не припиняються, то загроза для регіону не зменшиться.

Про це повідомляє LRT з посиланням на дані Литовської гідрометеорологічної служби (LHMT).

За даними служби, найближчими днями на заході Литви випаде до 15-25 мм опадів, що не сприятиме значному падінню рівня води.

LRT

LRT

Очікується, що рівень води в низці річок залишиться високим.

За даними Клайпедського районного самоврядування, рівень води в річці Мінія, що піднявся на Різдво, в четвер поступово знижується.

Найскладніша ситуація залишається в муніципалітеті Прієкуле. Дороги і деякі будинки все ще місцями затоплені, але дамби стримують воду.

За словами мера Клайпедського району Броніса Маркаускаса, потрібні комплексні рішення, оскільки в майбутньому повені не зменшаться. Наразі муніципалітет працює над спеціальним планом відведення поверхневих вод.

Від повеней потерпає також Німеччина. Вони почалися ще з минулого тижня після затяжних дощів.

Крім того, у Будапешті вийшла з берегів річка Дунай, рівень води досяг найвищого за останнє десятиліття рівня.