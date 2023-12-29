Западная часть Литвы страдает от наводнения

Западную часть Литвы охватило наводнение, а поскольку сильные дожди не прекращаются, то угроза для региона не уменьшится.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные Литовской гидрометеорологической службы (LHMT).

По данным службы, в ближайшие дни на западе Литвы выпадет до 15-25 мм осадков, что не будет способствовать значительному падению уровня воды.

LRT

LRT

Ожидается, что уровень воды в ряде рек останется высоким.

По данным Клайпедского районного самоуправления, уровень воды в реке Миния, поднявшийся на Рождество, в четверг постепенно снижается.

Самая сложная ситуация остается в муниципалитете Приекуле. Дороги и некоторые дома все еще местами затоплены, но дамбы сдерживают воду.

По словам мэра Клайпедского района Брониса Маркаускаса, нужны комплексные решения, поскольку в будущем наводнения не уменьшатся. Сейчас муниципалитет работает над специальным планом отвода поверхностных вод.

От наводнений также страдает Германия. Они начались еще с прошлой недели после затяжных дождей.

А в Будапеште вышла из берегов река Дунай, уровень воды достиг самого высокого за последнее десятилетие уровня.