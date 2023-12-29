Президент Литви про масований удар по Україні: Жорстокості РФ немає меж

Президент Литви Гітанас Науседа підкреслив на необхідності надавати Україні усю підтримку для боротьби з російською агресією.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Так Науседа прокоментував масований ракетний удар РФ по Україні із численними жертвами та постраждалими.

"Для всіх, хто каже, що втомився від війни в Україні – це нагадування терористичної Росії про те, що її жорстокості та жадобі крові немає меж", – наголосив литовський президент.

В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.

За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.

Раніше атаку РФ засудили посол США в Україні та президент Латвії.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс заявив, що атаки РФ на цивільну інфраструктуру України є воєнним злочином.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що масована ракетна атака РФ по Україні є нагадуванням, що цілі Кремля зі знищення України не змінилися.