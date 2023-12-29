Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул необходимость оказывать Украине всю поддержку для борьбы с российской агрессией.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Так Науседа прокомментировал массированный ракетный удар РФ по Украине с многочисленными жертвами и пострадавшими.

"Для всех, кто говорит, что устал от войны в Украине – это напоминание террористической России о том, что ее жестокости и жажде крови нет предела", – подчеркнул литовский президент.

В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.

По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.

Ранее атаку РФ осудили посол США в Украине и президент Латвии.

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис заявил, что атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины являются военным преступлением.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что массированная ракетная атака РФ по Украине является напоминанием, что цели Кремля по уничтожению Украины не изменились.