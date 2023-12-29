У Німеччині з початку атаки ХАМАС на Ізраїль зафіксували 1100 антисемітських злочинів

Після нападу ХАМАС на Ізраїль Федеральне відомство з боротьби з антисемітизмом (BKA) зареєструвало в Німеччині понад 1100 антисемітських злочинів – різке зростання порівняно з попередніми кварталами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Лише з дня теракту ХАМАС 7 жовтня до 21 грудня BKA зареєструвало понад 1100 правопорушень, які фігурують у звітності як політично мотивовані злочини.

У BKA заявили, що це насамперед стосується пошкодження майна та розпалювання ненависті.

Це значно більше, ніж у кожному з перших трьох кварталів 2023 року – згідно з даними Федерального міністерства внутрішніх справ, у першому було зареєстровано 558 антисемітських злочинів, у другому – 609, а в третьому – 540. Сюди входять напади, мотивовані лівим і правим екстремізмом, а також дії з категорій "релігійна ідеологія" та "іноземна ідеологія".

Понад 1100 злочинів з початку жовтня – це, однак, лише ті, що зафіксовані у зв'язку з ескалацією близькосхідного конфлікту. Загальна кількість, ймовірно, значно вища.

Німеччина активно підтримує Ізраїль після нападу терористичного руху ХАМАС 7 жовтня. Берлін наголошує, що несе історичну відповідальність за захист єврейського населення за вчинення Голокосту в роки Другої світової війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше захистив право Ізраїлю на ліквідацію ХАМАС у Газі на тлі посилення та розширення бойових дій в секторі.