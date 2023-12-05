Шольц: Ізраїль має право прагнути розгрому ХАМАС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц захистив право Ізраїлю на ліквідацію палестинського бойового угруповання ХАМАС в Газі на тлі посилення та розширення бойових дій в секторі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За його словами, Берлін послідовно дотримується позиції, що Ізраїль має право на самооборону від загроз, які постають перед країною.

"Наша позиція полягає в тому, що це означає, що Ізраїль також повинен мати право розгромити ХАМАС та не дати йому можливості продовжувати здійснювати терористичні акти", – сказав Шольц.

Він зазначив, що Німеччина виступає за гуманітарні паузи в бойових діях, але уточнив, що уряд ФРН не вимагає постійного припинення вогню, адже "Ізраїль повинен мати можливість прагнути перемогти ХАМАС".

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до продовження тимчасового припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС у зв'язку з відновленням бойових дій у секторі Гази.

О сьомій ранку 24 листопада між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС почалося чотириденне перемирʼя. У понеділок Катар як посередник успішно провів переговори щодо угоди між Ізраїлем і ХАМАС про продовження чотириденного перемир'я між ними ще на два дні.

Вранці 30 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила про продовження перемир'я з ХАМАС.

Уранці 1 грудня пресслужба армії Ізраїлю поінформувала, що ХАМАС порушив перемир'я в секторі Гази і відкрив вогонь по ізраїльській території, ізраїльські військові відновили бойові дії.