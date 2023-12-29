В Германии с начала атаки ХАМАС на Израиль зафиксировали 1100 антисемитских преступлений

После нападения ХАМАС на Израиль Федеральное ведомство по борьбе с антисемитизмом (BKA) зарегистрировало в Германии более 1100 антисемитских преступлений – резкий рост по сравнению с предыдущими кварталами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Только со дня теракта ХАМАС 7 октября до 21 декабря BKA зарегистрировало более 1100 правонарушений, которые фигурируют в отчетности как политически мотивированные преступления.

В BKA заявили, что это прежде всего касается повреждения имущества и разжигания ненависти.

Это значительно больше, чем в каждом из первых трех кварталов 2023 года – согласно данным Федерального министерства внутренних дел, в первом было зарегистрировано 558 антисемитских преступлений, во втором – 609, а в третьем – 540. Сюда входят нападения, мотивированные левым и правым экстремизмом, а также действия из категорий "религиозная идеология" и "иностранная идеология".

Более 1100 преступлений с начала октября – это, однако, только те, что зафиксированы в связи с эскалацией ближневосточного конфликта. Общее количество, вероятно, значительно выше.

Германия активно поддерживает Израиль после нападения террористического движения ХАМАС 7 октября. Берлин подчеркивает, что несет историческую ответственность за защиту еврейского населения за совершение Холокоста в годы Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц защитил право Израиля на ликвидацию ХАМАС в Газе на фоне усиления и расширения боевых действий в секторе.