До допомоги рятувальникам у постраждалій від повеней Нижній Саксонії залучать армію

Бундесвер, як очікується, надасть підтримку аварійно-рятувальним службам у зоні повені в Нижній Саксонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Уряд землі в четвер увечері звернувся до Територіального командування (TFK) з проханням про адміністративну допомогу. В результаті шість вертольотів були приведені в готовність, повідомив у п'ятницю речник TFK.

Гелікоптери призначені для захисту дамб. Якщо дамби ослабнуть або навіть прорвуться, гелікоптери повинні скинути текстильні контейнери з будівельними матеріалами. Мета – стабілізувати дамби і сповільнити потік води. У багатьох місцях дамби ослабли настільки, що до них вже не можна дістатися на машинах.

Крім того, у запиті уряду землі про адміністративну допомогу йдеться про те, що збройні сили допоможуть з транспортуванням матеріалів і людей. Бундесвер має бути готовим до евакуації.

Основними районами експлуатації будуть північний захід Нижньої Саксонії навколо регіону Ольденбург і центральна частина Нижньої Саксонії на північ від Ганновера. Бундесвер має кілька місць дислокації в цій землі, тому гелікоптери можна отримати відносно легко.

"Майже вся земля Нижня Саксонія знаходиться під водою. У нас дуже, дуже напружена ситуація", – заявила міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Даніела Беренс.

Вона очікує, що в деяких регіонах ситуація з повенями може погіршитися. "За прогнозом погоди, в найближчі кілька днів дощі продовжуватимуться, а також будуть шторми, і, звичайно, це не зовсім сприяє розслабленню", – сказала політик СДПН.

Як повідомлялося, багато районів на півночі і сході Німеччини продовжують потерпати від підтоплень, рівень води у річках піднімається.

У Нижній Саксонії в одному з містечок довелося евакуювати близько 300 осіб, будинкам яких загрожує підтоплення.

Повені у Німеччині почалися ще з минулого тижня після затяжних дощів.