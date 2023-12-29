К помощи спасателям в пострадавшей от наводнений Нижней Саксонии привлекут армию

Бундесвер, как ожидается, окажет поддержку аварийно-спасательным службам в зоне наводнения в Нижней Саксонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Правительство земли в четверг вечером обратилось к Территориальному командованию (TFK) с просьбой об административной помощи. В результате шесть вертолетов были приведены в готовность, сообщил в пятницу представитель TFK.

Вертолеты предназначены для защиты дамб. Если дамбы ослабнут или даже прорвутся, вертолеты должны сбросить текстильные контейнеры со строительными материалами. Цель – стабилизировать дамбы и замедлить поток воды. Во многих местах дамбы ослабли настолько, что к ним уже нельзя добраться на машинах.

Кроме того, в запросе правительства земли об административной помощи говорится о том, что вооруженные силы помогут с транспортировкой материалов и людей. Бундесвер должен быть готов к эвакуации.

Основными районами эксплуатации будут северо-запад Нижней Саксонии вокруг региона Ольденбург и центральная часть Нижней Саксонии к северу от Ганновера. Бундесвер имеет несколько мест дислокации в этой земле, поэтому вертолеты можно получить относительно легко.

"Почти вся земля Нижняя Саксония находится под водой. У нас очень, очень напряженная ситуация", – заявила министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс.

Она ожидает, что в некоторых регионах ситуация с наводнениями может ухудшиться. "По прогнозу погоды, в ближайшие несколько дней дожди будут продолжаться, а также будут штормы, и, конечно, это не совсем способствует расслаблению", – сказала политик СДПГ.

Как сообщалось, многие районы на севере и востоке Германии продолжают страдать от подтоплений, уровень воды в реках поднимается.

В Нижней Саксонии в одном из городков пришлось эвакуировать около 300 человек, домам которых угрожает подтопление.

Наводнения в Германии начались еще с прошлой недели после затяжных дождей.