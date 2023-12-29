У президентки Молдови заявили про гібридну атаку через поширення дипфейку

Адміністрація президентки Молдови Маї Санду в п’ятницю, 29 грудня, відреагувала на поширення дипфейку з нею в анонімному Telegram-каналі.

Відповідний коментар опублікували на сайті адміністрації, повідомляє "Європейська правда".

У Санду вважають, що образ президентки використовують у дипфейках "у контексті гібридної війни проти Молдови та демократичного керівництва країни".

"Апарат президента заперечує достовірність заяв, що приписуються главі держави, і засуджує подібні дезінформаційні практики. Ми закликаємо всіх громадян отримувати інформацію тільки з офіційних і надійних джерел і перевіряти відомості з інших джерел", – заявили в адміністрації.

Як пояснює NewsMaker, у створеному 27 грудня анонімному Telegram-каналі Sandu Oficial опублікували діпфейк нібито з привітанням Санду.

"Новий рік – це час чудес. І я сподіваюся, що мені якимось дивовижним чином вдасться зберегти свою посаду. Голосуйте за мене", – говорить "Санду" в дипфейку. Вона також нібито стверджує, що молдовська економіка "деградує", а її особисті статки "збільшуються".

У листопаді в адміністрації Санду просили Facebook прибрати дипфейк, на якому політикиня нібито закликала голосувати на місцевих виборах за кандидатів, пов’язаних із проросійським олігархом-утікачем Іланом Шором.