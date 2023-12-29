У президента Молдовы заявили о гибридной атаке из-за распространения дипфейка

Администрация президента Молдовы Майи Санду в пятницу, 29 декабря, отреагировала на распространение дипфейка с ней в анонимном Telegram-канале.

Соответствующий комментарий опубликовали на сайте администрации, сообщает "Европейская правда".

У Санду считают, что образ президента используют в дипфейках "в контексте гибридной войны против Молдовы и демократического руководства страны".

"Аппарат президента отрицает достоверность заявлений, приписываемых главе государства, и осуждает подобные дезинформационные практики. Мы призываем всех граждан получать информацию только из официальных и надежных источников и проверять сведения из других источников", – заявили в администрации.

Как поясняет NewsMaker, в созданном 27 декабря анонимном Telegram-канале Sandu Oficial опубликовали дипфейк якобы с поздравлением Санду.

"Новый год – это время чудес. И я надеюсь, что мне каким-то чудесным образом удастся сохранить свою должность. Голосуйте за меня", – говорит "Санду" в дипфейке. Она также якобы утверждает, что молдавская экономика "деградирует", а ее личное состояние "увеличивается".

В ноябре в администрации Санду просили Facebook убрать дипфейк, на котором политик якобы призывала голосовать на местных выборах за кандидатов, связанных с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором.