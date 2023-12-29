Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель

К энергетическим системам Великобритании и Дании в пятницу, 29 декабря, подключили 764-километровый подводный электрический кабель Viking Link, который считается самым длинным в мире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Кабель Viking Link – первый, соединяющий Британию с Данией. Его будут использовать для поставки более дешевой электроэнергии, которой хватит на 2,5 миллиона домохозяйств и которую производят датские ветровые электростанции.

Подстанция в Линкольншире, Англия, с которой соединен Viking Link

Кабель начинается в датской коммуне Ваен в Южной Ютландии, а в Британии будет выходить на берег примерно в 170 километрах к северу от Лондона в Англии, большая часть его расположена на дне Северного моря.

Обычная пропускная способность кабеля составляет 800 МВт, но при необходимости может увеличиваться до 1400 МВт.

При этом кабель может передавать электроэнергию между двумя странами в зависимости от того, в какую сторону дует ветер. Например, когда ветер дует с запада, он сначала попадет в Англию, и тогда энергия может быть направлена туда, где ветер дует слабее – то есть в Данию.

Работы над Viking Link начались в 2019 году и продолжались четыре года, во время которых его прокладывали на морском дне с помощью специально построенного корабля. Это уже шестой кабель, соединяющий Британию с континентальной Европой.

Британский национальный операторы электроэнергии надеется, что эти кабели помогут Британии уменьшить на около 100 миллионов тонн выбросы углерода, а к 2030 году 90% энергии, импортируемой через ее кабели, будет поступать из источников с нулевым уровнем выбросов углекислого газа.

Напомним, Североатлантический Альянс в июне открыл новый центр по защите подводных трубопроводов и кабелей на фоне опасений, что Россия может шпионить за критической подводной инфраструктурой западных стран.