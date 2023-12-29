Додик снова пофантазировал о независимости Республики Сербской и получил предупреждение

Одиозный президент Республики Сербской – энтитета в составе конфедерации Босния и Герцеговина – Милорад Додик в очередной раз объявил об угрозах провозгласить независимость в случае принятия Высоким представителем международного сообщества в БиГ закона о собственности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил "Балканский обозреватель".

В Республике Сербской ранее приняли закон о том, что имущество на ее территории должно принадлежать именно РС, а не государству Босния и Герцеговина. Конституционный суд БиГ признал это решение неконституционным.

Высокий представитель международного сообщества в БиГ Кристиан Шмидт может, в соответствии со своими полномочиями, сам принять закон о государственном имуществе в Боснии и Герцеговине, включая Республику Сербскую.

Накануне в эфире телевидения Республики Сербской РТРС Милорад Додик заявил, что, по его информации, Шмидт примет закон о собственности в январе. Если это произойдет, Республика Сербская немедленно провозгласит независимость, заявил лидер боснийских сербов.

"Если он (Шмидт. – Ред.) скажет это в любой день в пять часов дня, он должен ожидать, что в 11:00 мы соберем Скупштину (парламент. – Ред.) и провозгласим независимость. А это означает независимость во всем – новая финансовая система и территория под контролем Республики Сербской", – заявил Додик.

Он также предположил, что американцы "будут в ярости" из-за провозглашения РС независимости и потребуют вмешательства, но, "друзья Республики Сербской" (которых он не назвал) этого не допустят.

На заявления Додика отреагировал офис Высокого представителя в БиГ, напомнив, что субъекты Боснии и Герцеговины по Конституции не имеют права на отделение. В посольстве США в Сараево также пообещали, что не "будут стоять в стороне".

А министр внутренних дел Федерации БиГ Рамо Исак, комментируя угрозы президента Республики Сербской, заявил: если Додик объявит независимость в 11:00, то уже в 11:01 окажется за решеткой.

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