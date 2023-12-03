В Париже мужчина напал на туристов возле Эйфелевой башни: один погибший двое раненых

В центре Парижа накануне вечером неизвестный мужчина напал на туристов возле Эйфелевой башни, в результате чего погиб один человек, еще двое были ранены.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, мужчина напал с ножом на пару туристов мужчина на набережной Гренель, в нескольких метрах от Эйфелевой башни. В результате нападения гражданин Германии получил смертельные ранения.

Затем он напал с молотком на двух других людей, прежде чем был арестован.

Полиция арестовала 26-летнего гражданина Франции, подозреваемого в нападении.

По словам французского министра, подозреваемый выкрикивал "Аллах Акбар" и сказал полиции, что он расстроен тем, что "так много мусульман гибнет в Афганистане и Палестине", а также расстроен ситуацией в секторе Газа.

Мужчина ранее был приговорен к четырем годам заключения в 2016 году за планирование еще одного нападения и находился в списке розыска французских служб безопасности. У него также были психические расстройства.

Антитеррористическая прокуратура заявила, что берет на себя расследование дела.

Напомним, 16 октября в Брюсселе исламский экстремист застрелил двух шведских болельщиков, это произошло перед началом матча между Швецией и Бельгией. Власти заявили, что подозреваемый тунисец погиб во время полицейской операции по его аресту.

После этого федеральная прокуратура Бельгии объявила об аресте 44-летнего выходца из Туниса, который может быть причастен к теракту в Брюсселе, приведшему к смерти двух шведских футбольных болельщиков.