Розвідка: Британії: Ключовим викликом у війні РФ проти України є подолання наземної ППО

Розвідка Великої Британії підкреслює, що зусилля, спрямовані на подолання наземних систем протиповітряної оборони, залишаються одним з найважливіших протистоянь у війні РФ проти України.

Про це йдеться в огляді британського Міноборони за 3 грудня, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що для окупаційних сил РФ критично важливу роль відіграє зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії "Тор". Він знаходиться на озброєнні підрозділів ППО армії РФ і призначений для захисту переднього краю сухопутних військ.

Водночас ЗРК "Панцир" зазвичай захищають командні пункти, ЗРК більшої дальності і військово-повітряні бази російських окупантів.

Окупанти зараз особливо активно використовують ЗРК "Тор" для протидії українським безпілотникам. Цей комплекс діє фактично як передова лінія мережі ППО окупаційних військ РФ в Україні.

У розвідці вказують, що одним з ключових обмежень ЗРК "Тор" у війні РФ проти України є, ймовірно, витривалість її екіпажу.

"Зважаючи на те, що на кожну систему припадає лише три людини, підтримання високого рівня бойової готовності протягом тривалого часу, найімовірніше, є екстремальним випробуванням на витривалість", – йдеться у повідомленні.

У попередньому огляді британської розвідки йшлося про те, як Кремль намагається стримати протести матерів і дружин мобілізованих.

Тим часом в естонській розвідці вважають, що бюджет Росії на 2024 року дозволить їй витримувати поточну інтенсивність бойових дій у війні проти України.