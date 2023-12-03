Разведка Британии: Ключевым вызовом в войне РФ против Украины является преодоление наземной ПВО

Разведка Великобритании подчеркивает, что усилия, направленные на преодоление наземных систем противовоздушной обороны, остаются одним из важнейших противостояний в войне РФ против Украины.

Об этом говорится в обзоре британского Минобороны за 3 декабря, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что для оккупационных сил РФ критически важную роль играет зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия "Тор". Он находится на вооружении подразделений ПВО армии РФ и предназначен для защиты переднего края сухопутных войск.

В то же время ЗРК "Панцирь" обычно защищают командные пункты, ЗРК большей дальности и военно-воздушные базы российских оккупантов.

Оккупанты сейчас особенно активно используют ЗРК "Тор" для противодействия украинским беспилотникам. Этот комплекс действует фактически как передовая линия сети ПВО оккупационных войск РФ в Украине.

В разведке указывают, что одним из ключевых ограничений ЗРК "Тор" в войне РФ против Украины является, вероятно, выносливость ее экипажа.

"Учитывая то, что на каждую систему приходится всего три человека, поддержание высокого уровня боевой готовности в течение длительного времени, скорее всего, является экстремальным испытанием на выносливость", – говорится в сообщении.

В предыдущем обзоре британская разведка сообщала, как Кремль пытается сдержать протесты матерей и жен мобилизованных.

Тем временем в эстонской разведке считают, что бюджет России на 2024 год позволит ей выдерживать текущую интенсивность боевых действий в войне против Украины.