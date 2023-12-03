В СМИ попали новые детали о террористе, совершившем нападение возле Эйфелевой башни

Французские СМИ собрали новые детали о мужчине, который совершил террористическое нападение с ножом возле Эйфелевой башни вечером в пятницу.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен подтвердил, что нападавший – 26-летний Арман Раджабпур-Мияндоаб, рожденный уже во Франции в семье эмигрантов из Ирана, что он проходил лечение из-за проблем с ментальным здоровьем и службы знали о его радикальных исламистских взглядах.

От источников в полиции журналисты узнали, что молодой человек уже несколько месяцев назад приостановил медикаментозное лечение.

Также выяснилось, что в 2016 году он уже был осужден на 5 лет заключения, из которых 4 реального срока, за планирование теракта против французских военных. На тот момент он также планировал ехать в Сирию для участия в боевых действиях.

В Центре анализа терроризма (CAT), что является неправительственной организацией, рассказали журналистам, что террорист был знаком с чеченцем Абдуллой Анзоровым, который в 2020 году жестоко убил учителя Самюэля Пати, а также с исполнителем двойного убийства полицейских в 2016 году, и еще одним исламистом, совершившим убийство священника.

Выяснилось также, что Арман Раджабпур-Мияндоаб непосредственно перед нападением опубликовал видео, где говорит о поддержке "Исламского государства" и то, что хочет "отомстить за мусульман".

Между тем в Министерстве здравоохранения сообщили, что двое раненых в результате нападения, которые остались живыми, в стабильном состоянии и угрозы для их жизни нет.

Напомним, террорист совершил нападение вечером в субботу возле Эйфелевой башни, пострадавшие – группа туристов. Один человек в результате нападения с ножом погиб, двое других, на которых он напал с молотком, ранены. Мужчину вскоре после этого задержали.

Перед этим последний исламистский теракт в Европе произошел 16 октября в Брюсселе – экстремист родом из Туниса застрелил двух шведских болельщиков, которые приехали на матч между Швецией и Бельгией. Нападающий скрылся с места происшествия и погиб вскоре после того во время задержания.