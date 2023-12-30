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Глава Пентагону поговорив з міністром оборони України після масованої повітряної атаки Росії

Субота, 30 грудня 2023, 08:41

Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони України Рустем Умєров провели телефонну розмову після масованої повітряної атаки РФ по українських містах 29 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Остін зазначив, що вони обговорювали останні повітряні атаки Росії та поточну ситуацію на фронті і домовилися надалі підтримувати тісний зв’язок. 

"Міністр Остін підкреслив, що зобов’язання США і коаліції 50 союзників і партнерів щодо підтримки України у боротьбі проти російської агресії залишиться непорушним", – зазначають у комюніке Пентагону. 

Українська сторона ще не повідомляла деталі розмови.

Президент США Джо Байден після масованого обстрілу РФ закликав Конгрес США поквапитися з рішенням про допомогу Україні.

Держсекретар Ентоні Блінкен засудив атаку і також закликав Конгрес до дій у питанні допомоги Україні. 

Нагадаємо, на вечір 29 грудня офіційно повідомляли про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок російського масованого удару 29 грудня.

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Війна з РФ США