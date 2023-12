Глава Пентагону поговорив з міністром оборони України після масованої повітряної атаки Росії

Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони України Рустем Умєров провели телефонну розмову після масованої повітряної атаки РФ по українських містах 29 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Остін зазначив, що вони обговорювали останні повітряні атаки Росії та поточну ситуацію на фронті і домовилися надалі підтримувати тісний зв’язок.

Today, I spoke with my 🇺🇦 counterpart @rustem_umerov to discuss the latest on the ground, including Russia’s brutal air attacks. I underscored that the support of the 🇺🇸 and our coalition of some 50 Allies and partners for 🇺🇦 in its fight against Russian aggression will remain…