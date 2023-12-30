Глава Пентагону поговорив з міністром оборони України після масованої повітряної атаки Росії

Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони України Рустем Умєров провели телефонну розмову після масованої повітряної атаки РФ по українських містах 29 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Остін зазначив, що вони обговорювали останні повітряні атаки Росії та поточну ситуацію на фронті і домовилися надалі підтримувати тісний зв’язок.

Today, I spoke with my 🇺🇦 counterpart @rustem_umerov to discuss the latest on the ground, including Russia’s brutal air attacks. I underscored that the support of the 🇺🇸 and our coalition of some 50 Allies and partners for 🇺🇦 in its fight against Russian aggression will remain… December 30, 2023

"Міністр Остін підкреслив, що зобов’язання США і коаліції 50 союзників і партнерів щодо підтримки України у боротьбі проти російської агресії залишиться непорушним", – зазначають у комюніке Пентагону.

Українська сторона ще не повідомляла деталі розмови.

Президент США Джо Байден після масованого обстрілу РФ закликав Конгрес США поквапитися з рішенням про допомогу Україні.

Держсекретар Ентоні Блінкен засудив атаку і також закликав Конгрес до дій у питанні допомоги Україні.

Нагадаємо, на вечір 29 грудня офіційно повідомляли про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок російського масованого удару 29 грудня.