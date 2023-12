Глава Пентагона поговорил с украинским коллегой после массированной воздушной атаки РФ

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров провели телефонный разговор после массированной воздушной атаки РФ по украинским городам 29 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Остин отметил, что они обсуждали последние воздушные атаки России и текущую ситуацию на фронте и договорились в дальнейшем поддерживать тесную связь.

Today, I spoke with my 🇺🇦 counterpart @rustem_umerov to discuss the latest on the ground, including Russia’s brutal air attacks. I underscored that the support of the 🇺🇸 and our coalition of some 50 Allies and partners for 🇺🇦 in its fight against Russian aggression will remain…