Глава Пентагона поговорил с украинским коллегой после массированной воздушной атаки РФ

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров провели телефонный разговор после массированной воздушной атаки РФ по украинским городам 29 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Остин отметил, что они обсуждали последние воздушные атаки России и текущую ситуацию на фронте и договорились в дальнейшем поддерживать тесную связь.

Today, I spoke with my 🇺🇦 counterpart @rustem_umerov to discuss the latest on the ground, including Russia’s brutal air attacks. I underscored that the support of the 🇺🇸 and our coalition of some 50 Allies and partners for 🇺🇦 in its fight against Russian aggression will remain… December 30, 2023

"Министр Остин подчеркнул, что обязательство США и коалиции 50 союзников и партнеров по поддержке Украины в борьбе против российской агрессии останется неизменным", – отмечается в коммюнике Пентагона.

Украинская сторона еще не сообщала детали разговора.

Президент США Джо Байден после массированного обстрела РФ призвал Конгресс США поторопиться с решением о помощи Украине.

Госсекретарь Энтони Блинкен осудил атаку и также призвал Конгресс к действиям в вопросе помощи Украине.

Напомним, на вечер 29 декабря официально сообщали о 30 погибших и более 160 раненых в результате российского массированного удара 29 декабря.