Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику

Бывший премьер Грузии, основатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, которого считают самым богатым человеком Грузии, заявил, что возвращается в политику и будет "почетным председателем" партии.

Как сообщает SOVA, пишет "Европейская правда", об этом он объявил на съезде "Грузинской мечты".

Иванишвили напомнил, что три года назад дистанцировался от активных политических процессов в стране.

"По собственной инициативе я возвращаюсь в политическую жизнь как почетный председатель партии", – объявил он.

Он добавил, что и в течение этого периода периодически общался с несколькими лицами из руководства партии, чтобы "поддерживать здоровую ситуацию в коллективе".

Издание "Эхо Кавказа" сообщает, что на съезде 30 декабря "Грузинская мечта" обновляет политсовет. В уставе партии планируют сократить количество его членов с 20 до 15 + председатель.

Обновленный состав политсовета будут возглавлять действующий премьер Ираклий Гарибашвили, экс-футболист Каха Каладзе и действующий спикер Шалва Папуашвили.

На съезде также обсуждают подготовку к парламентским выборам 2024 года.

Напомним, Европарламент призвал ввести санкции против Иванишвили. В резолюции его назвали "олигархом", который связан с Кремлем и оказывает негативное влияние на развитие демократии в Грузии.

Осенью 2022 года Украина ввела санкции против членов семьи Бидзины Иванишвили, и недавно объявила спонсором войны компанию, связанную с Иванишвили.