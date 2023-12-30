До охорони порядку в новорічну ніч у Берліні залучать додаткові сили поліції

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер в суботу заявила, що поліція буде масово розгорнута в Берліні в новорічну ніч на тлі побоювань повторення насильства в столиці 12 місяців тому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Фезер також пообіцяла, що служби безпеки будуть стежити за ісламістськими екстремістськими групами з "максимальною пильністю" на тлі побоювань, що гнів через війну Ізраїлю проти ХАМАС в Газі може ще більше розпалити полум'я.

"Наші служби з надзвичайних ситуацій неодноразово стикалися зі сліпою люттю, спрямованою проти них. Відповіддю на це повинні стати жорсткі дії поліції, а також судових органів", – сказала Фезер.

Коментарі міністерки прозвучали з огляду на події 2022 року, коли в деяких районах Берліна сталися напади на поліцейських, пожежників і парамедиків. У деяких випадках нападники використовували петарди та феєрверки.

Фезер заявила, що її міністерство збільшить кількість федеральних поліцейських на залізничних вокзалах, які вважаються потенційними гарячими точками, щоб допомогти місцевій поліції Берліна.

"Ми посилюємо наші сили федеральної поліції на залізничних вокзалах Берліна чотирма оперативними підрозділами та іншими додатковими підрозділами. У нас буде близько 500 федеральних поліцейських, розгорнутих на вокзалах", – сказала вона.

"Крім того, ми також підтримуємо берлінську поліцію ще 300 співробітниками федеральної поліції", – додала вона.

Тим часом, комісар поліції Берліна Барбара Словік пообіцяла, що в новорічну ніч у місті буде задіяно від 2 000 до 2 500 поліцейських за додаткової підтримки з боку земель Саксонія і Саксонія-Ангальт.

"Багато мільйонів людей в нашій країні з нетерпінням чекають на мирний і щасливий кінець року. Після року, який для багатьох став важким, ніхто не хоче пережити безглузде насильство в новорічну ніч", – зазначила Фезер.

Раніше цього тижня голова німецької поліцейської профспілки звинуватив політиків у тому, що вони не змогли запобігти очікуваному повторенню минулорічних подій. Він також закликав заборонити продаж феєрверків.

Федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер на тлі повідомлень про затримання підозрюваних у підготовці терактів у церквах у Європі наголосила, що терористи не обмежать спосіб життя європейців.

Перед цим вона заявила, що побоюється повторення новорічних заворушень та нападів на екстрені служби в Берліні та інших містах.