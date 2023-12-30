К охране порядка в новогоднюю ночь в Берлине привлекут дополнительные силы полиции

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в субботу заявила, что полиция будет массово развернута в Берлине в новогоднюю ночь на фоне опасений повторения насилия в столице 12 месяцев назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Фезер также пообещала, что службы безопасности будут следить за исламистскими экстремистскими группами с "максимальной бдительностью" на фоне опасений, что гнев из-за войны Израиля против ХАМАС в Газе может еще больше разжечь пламя.

"Наши службы по чрезвычайным ситуациям неоднократно сталкивались со слепой яростью, направленной против них. Ответом на это должны стать жесткие действия полиции, а также судебных органов", – сказала Фезер.

Комментарии министра прозвучали с учетом событий 2022 года, когда в некоторых районах Берлина произошли нападения на полицейских, пожарных и парамедиков. В некоторых случаях нападавшие использовали петарды и фейерверки.

Фезер заявила, что ее министерство увеличит количество федеральных полицейских на железнодорожных вокзалах, которые считаются потенциальными горячими точками, чтобы помочь местной полиции Берлина.

"Мы усиливаем наши силы федеральной полиции на железнодорожных вокзалах Берлина четырьмя оперативными подразделениями и другими дополнительными подразделениями. У нас будет около 500 федеральных полицейских, развернутых на вокзалах", – сказала она.

"Кроме того, мы также поддерживаем берлинскую полицию еще 300 сотрудниками федеральной полиции", – добавила она.

Между тем, комиссар полиции Берлина Барбара Словик пообещала, что в новогоднюю ночь в городе будет задействовано от 2 000 до 2 500 полицейских при дополнительной поддержке со стороны земель Саксония и Саксония-Анхальт.

"Многие миллионы людей в нашей стране с нетерпением ждут мирного и счастливого конца года. После года, который для многих стал тяжелым, никто не хочет пережить бессмысленное насилие в новогоднюю ночь", – отметила Фезер.

Ранее на этой неделе глава немецкого полицейского профсоюза обвинил политиков в том, что они не смогли предотвратить ожидаемое повторение прошлогодних событий. Он также призвал запретить продажу фейерверков.

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне сообщений о задержании подозреваемых в подготовке терактов в церквях в Европе подчеркнула, что террористы не ограничат образ жизни европейцев.

Перед этим она заявила, что опасается повторения новогодних беспорядков и нападений на экстренные службы в Берлине и других городах.