Голова МВС Німеччини про загрозу ісламістських терактів: Не дамо себе залякати

Федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер на тлі повідомлень про затримання підозрюваних у підготовці терактів у церквах у Європі наголосила, що терористи не обмежать спосіб життя європейців.

Свій коментар Фезер надала виданням медіагрупи Funke, його цитує DPA, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови німецького МВС, реакція на можливий план нападу ісламістів на собор у Кельні свідчить про те, наскільки серйозно органи безпеки сприймають такі ризики.

"Ми всі любимо наші різдвяні традиції і не дозволимо, щоб нас залякали чи обмежили наш спосіб життя. Але водночас ми дуже серйозно ставимося до ісламістської терористичної загрози та є надзвичайно пильними", – сказала Фезер.

Вона наголосила, що федеральний уряд і уряди земель використовують усі правоохоронці та розвідувальні ресурси для попередження небезпек і реагування на кожне підозріле повідомлення.

Напередодні стало відомо, що в Австрії арештували кількох людей за підозрою в підготовці терактів у церквах у Кельні, Відні й Мадриді під час різдвяних богослужінь, за якими, ймовірно, стоїть ісламістське угруповання.

У Німеччині, за даними ЗМІ, також арештували одного підозрюваного, але офіційно це не підтверджували. На тлі загрози поліція посилила заходи безпеки в Кельнському соборі.

Раніше цього тижня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що побоюється повторення новорічних заворушень та нападів на екстрені служби в Берліні та інших містах.

А Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини, яке відіграє роль спецслужби, вказало на значне зростання рівня загрози ісламістських терактів у країні на тлі війни між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС на Близькому Сході.