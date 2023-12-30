Венеція обмежить кількість людей у туристичних групах

Італійське місто Венеція оголосило в суботу про нові обмеження на розмір туристичних груп, що є останнім кроком, спрямованим на зменшення тиску масового туризму на знамените місто каналів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Починаючи з червня, групи будуть обмежені до 25 осіб, що становить приблизно половину місткості туристичного автобуса, а використання гучномовців, "які можуть спричинити плутанину і заворушення", буде заборонено, йдеться в заяві міської влади.

Міська посадовиця, відповідальна за безпеку, Елізабетта Пеше, заявила, що ці заходи спрямовані на поліпшення пересування груп через історичний центр Венеції, а також через популярні серед туристів острови Мурано, Бурано і Торчелло.

Раніше місто оголосило про плани випробувати новий збір для одноденних туристів. Збір у розмірі 5 євро з людини буде застосовуватися у 29 пікових днів з квітня до середини липня, включаючи більшість вихідних. Він покликаний регулювати скупчення людей, заохочувати триваліші візити та покращити якість життя мешканців Венеції.

Агенція ООН з питань культури назвала вплив туризму на вразливе місто-лагуну головним фактором, через який двічі розглядалося питання про внесення Венеції до списку об'єктів спадщини ЮНЕСКО, що перебувають під загрозою.

Вперше місто уникло загрози, обмеживши прибуття великих круїзних лайнерів через канал Джудекка, а вдруге – у вересні, коли оголосило про запровадження податку на одноденний в'їзд, яке було відкладено, коли туризм знизився під час пандемії COVID-19.

Нагадаємо, у 2021 році Італія заборонила великим круїзним лайнерам заходити до Венеційської лагуни.

На "навалу туристів" нарікають також мешканці крихітного австрійського містечка Галльштатт, яке здобуло шалену популярність після появи у південнокорейському фільмі. Люди вимагають запровадити денні квоти на кількість туристів та заборонити в’їзд туристичних автобусів після 17.00.