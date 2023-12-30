Венеция ограничит количество людей в туристических группах

Итальянский город Венеция объявил в субботу о новых ограничениях на размер туристических групп, что является последним шагом, направленным на уменьшение давления массового туризма на знаменитый город каналов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Начиная с июня, группы будут ограничены до 25 человек, что составляет примерно половину вместимости туристического автобуса, а использование громкоговорителей, "которые могут вызвать путаницу и беспорядки", будет запрещено, говорится в заявлении городских властей.

Городской чиновник, ответственный за безопасность, Элизабетта Пеше, заявила, что эти меры направлены на улучшение передвижения групп через исторический центр Венеции, а также через популярные среди туристов острова Мурано, Бурано и Торчелло.

Ранее город объявил о планах опробовать новый сбор для однодневных туристов. Сбор в размере 5 евро с человека будет применяться в 29 пиковых дней с апреля до середины июля, включая большинство выходных. Он призван регулировать скопление людей, поощрять более длительные визиты и улучшить качество жизни жителей Венеции.

Агентство ООН по вопросам культуры назвало влияние туризма на уязвимый город-лагуну главным фактором, из-за которого дважды рассматривался вопрос о внесении Венеции в список объектов наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой.

Впервые город избежал угрозы, ограничив прибытие крупных круизных лайнеров через канал Джудекка, а второй раз – в сентябре, когда объявил о введении налога на однодневный въезд, которое было отложено, когда туризм снизился во время пандемии COVID-19.

Напомним, в 2021 году Италия запретила крупным круизным лайнерам заходить в Венецианскую лагуну.

На "нашествие туристов" жалуются также жители крошечного австрийского городка Халльштатт, который получил огромную популярность после появления в южнокорейском фильме. Люди требуют ввести дневные квоты на количество туристов и запретить въезд туристических автобусов после 17.00.