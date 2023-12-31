Глава МИД Литвы предостерег Запад от "повторения ошибок" и призвал не ждать новый Перл-Харбор

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис поделился ощущением, что Запад - на грани повторения исторических ошибок в вопросе поддержки Украины в противостоянии российской агрессии, и призвал не ждать "эффекта Перл-Харбора".

Как сообщает "Европейская правда", серию сообщений об этом Ландсбергис опубликовал в своем Twitter (X).

"Мы уже 25 лет занимаемся откладыванием и пытаемся сдержать империализм Путина диалогом и дипломатией, пока он продолжает игнорировать границы и сравнивает с землей города", – отмечает он.

For nearly 25 years we have been kicking can down the road, trying to contain Putin's imperialism with dialogue and diplomacy while he continues to ignore borders and flatten cities. 🧵👇 December 30, 2023

Ландсбергис напомнил, что после гибридной агрессии России против Украины в 2014 году Минские договоренности обеспечили паузу, но фактически это лишь отложило войну на будущее.

"Завтра" всегда наступает. Проблема российского империализма не исчезла в 2014 году, и для большинства стран восточного фланга НАТО было понятно, что следующая фаза вторжения будет дороже и страшнее. Так и произошло. Когда Россия вновь напала, война неожиданно стала проблемой настоящего. И снова мы думаем, что можем что-то решить, отложив проблему "на завтра". Но предпосылки не изменились – имперские реваншистские амбиции России останутся", – отмечает глава МИД Литвы.

Габриелюс Ландсбергис отмечает, что следующая фаза горячей войны может быть направлена не только против Украины, Грузии или Молдовы, но и против одной из стран НАТО, а цена отражения такой агрессии будет еще больше.

"Мы можем подождать то, что я называю "эффектом Перл-Харбора" – поворотного момента в истории, когда проблемы будущего вдруг становятся проблемой настоящего, но с очень увеличенной ценой решения. Или же мы можем смотреть на это как проблему настоящего и начать решать ее сейчас.

Мы на грани повторения исторических ошибок. Я убежден, что если России сейчас не нанести поражение, это будет означать, что мы выбрали путь пережить страшные и ненужные потери, пока в конце концов решим, что время действовать и победить", – заключает министр иностранных дел Литвы.

Ранее этой осенью Ландсбергис предположил, что нападение России на кого-то из членов НАТО "лишь вопрос времени", если Москва не потерпит полного поражения в Украине, и выступил за введение в Литве всеобщего призыва.

Однако президент Литвы раскритиковал его за первое заявление.

Президент Польши Анджей Дуда также акцентировал, что если Россию не победить, то она нападет снова.