Глава МИД Литвы предостерег Запад от "повторения ошибок" и призвал не ждать новый Перл-Харбор

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис поделился ощущением, что Запад - на грани повторения исторических ошибок в вопросе поддержки Украины в противостоянии российской агрессии, и призвал не ждать "эффекта Перл-Харбора".

Как сообщает "Европейская правда", серию сообщений об этом Ландсбергис опубликовал в своем Twitter (X).

"Мы уже 25 лет занимаемся откладыванием и пытаемся сдержать империализм Путина диалогом и дипломатией, пока он продолжает игнорировать границы и сравнивает с землей города", – отмечает он.

For nearly 25 years we have been kicking can down the road, trying to contain Putin's imperialism with dialogue and diplomacy while he continues to ignore borders and flatten cities. 🧵👇