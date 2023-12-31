Сербские протестующие потроллили власть флагами "Евромайдан Сербия"

Оппозиционные сербские протестующие начали приносить на акции флаги "Евромайдан Сербия" – похоже, как шутливый ответ власти на заявления о "попытке переворота, инициированной Западом".

Как сообщает "Европейская правда", по меньшей мере несколько таких флагов зафиксировали на протестах 29 декабря в Белграде.

В частности, флаги фигурируют на стоп-кадрах видео с места событий, опубликованных сербским изданием "Политика".

Кадры с флагом публиковали также пользователи Twitter (X).

Srećom ima, ovu fotku sačinio sam na večerašnjem protestu: pic.twitter.com/5zfFNFed7b — Igor Mitrovic (@IgorMitrovic100) December 29, 2023

Не обошли их вниманием и российские пропагандистские СМИ – видео с протеста опубликовал балканский Телеграм-канал RT.

The Kremlin says the West is preparing Maidan in Serbia.



The Serbian government thanked 🇷🇺 intelligence for this info.



Now, the Serbs are mocking with the EU and “Euromaidan” flags. :)



Russian propaganda is so angry.



Humor is the best weapon against dictators. 👏 pic.twitter.com/5eHRYFGtEn — Ivana Stradner (@ivanastradner) December 29, 2023

Как известно, в Белграде продолжаются протесты прозападной оппозиции против фальсификации результатов выборов. Сербские и российские власти трактуют протесты в Белграде как попытку западных стран "организовать Майдан". Подробнее об этом – в статье "Мятеж по сценарию РФ"

Посольство Украины возмутилось искаженной трактовкой Майдана лидерами Сербии.