Сербские протестующие потроллили власть флагами "Евромайдан Сербия"

Оппозиционные сербские протестующие начали приносить на акции флаги "Евромайдан Сербия" – похоже, как шутливый ответ власти на заявления о "попытке переворота, инициированной Западом".

Как сообщает "Европейская правда", по меньшей мере несколько таких флагов зафиксировали на протестах 29 декабря в Белграде.

В частности, флаги фигурируют на стоп-кадрах видео с места событий, опубликованных сербским изданием "Политика".

Кадры с флагом публиковали также пользователи Twitter (X).

Не обошли их вниманием и российские пропагандистские СМИ – видео с протеста опубликовал балканский Телеграм-канал RT.

The Kremlin says the West is preparing Maidan in Serbia.



The Serbian government thanked 🇷🇺 intelligence for this info.



Now, the Serbs are mocking with the EU and “Euromaidan” flags. :)



Russian propaganda is so angry.



Humor is the best weapon against dictators. 👏 pic.twitter.com/5eHRYFGtEn