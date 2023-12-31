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Сербские протестующие потроллили власть флагами "Евромайдан Сербия"

Воскресенье, 31 декабря 2023, 12:57

Оппозиционные сербские протестующие начали приносить на акции флаги "Евромайдан Сербия" – похоже, как шутливый ответ власти на заявления о "попытке переворота, инициированной Западом".

Как сообщает "Европейская правда", по меньшей мере несколько таких флагов зафиксировали на протестах 29 декабря в Белграде.

В частности, флаги фигурируют на стоп-кадрах видео с места событий, опубликованных сербским изданием "Политика".

 
 

Кадры с флагом публиковали также пользователи Twitter (X).

Не обошли их вниманием и российские пропагандистские СМИ – видео с протеста опубликовал балканский Телеграм-канал RT.

Как известно, в Белграде продолжаются протесты прозападной оппозиции против фальсификации результатов выборов. Сербские и российские власти трактуют протесты в Белграде как попытку западных стран "организовать Майдан". Подробнее об этом – в статье "Мятеж по сценарию РФ"

Посольство Украины возмутилось искаженной трактовкой Майдана лидерами Сербии.

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