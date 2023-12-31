США помогли отбить нападение боевиков-хуситов на торговое судно в Красном море

Силы США, которые патрулируют в Красном море, помогли судну компании MAERSK отразить нападение боевиков-хуситов, которые обстреляли его и пытались зайти на борт.

Об этом сообщило Центральное командование ВС США, пишет "Европейская правда".

Нападение на судно началось около 6:30 по местному времени вблизи берегов Йемена. Контейнеровоз MAERSK HANGZHOU второй раз за сутки подал сигнал тревоги и сообщил, что его атакуют боевики-хуситы на четырех небольших лодках.

Боевики открыли огонь из стрелкового оружия, подошли к судну на расстояние около 20 метров и пытались подняться на борт. Нанятая охрана контейнеровоза отстреливалась в ответ, пока прибыла помощь.

На сигнал бедствия отреагировали вертолеты США с авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" и эсминец Gravely.

"Когда к (боевикам) на малых лодках обратились с вербальными сигналами, они начали обстреливать вертолеты... Вертолеты флота США открыли ответный огонь, затопив три из четырех лодок и убив экипажи. Четвертая лодка сбежала", – говорится в сообщении.

Американские силы не понесли никаких потерь.

Напомним, в последние недели поддерживаемые Ираном боевики-хуситы начали нападать на торговые суда вокруг Аравийского полуострова или обстреливать их под предлогом, что атакуют связанные с Израилем суда.

Перевозчики из-за этого начали менять маршруты и следовать из Азии в Европу в обход Африки, что может привести к росту цен на нефть и разнообразные потребительские товары.

В ответ Соединенные Штаты объявили о создании международной миссии, преимущественно с участием союзников НАТО, для защиты торговых судов.

Великобритания направила для участия в миссии эсминец HMS Diamond, Дания отправляет фрегат Esbern Snare.

В пятницу сообщалось, что корабль США сбил над Красным морем беспилотник и баллистическую ракету.