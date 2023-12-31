Шольц відвідав постраждалу від повеней Нижню Саксонію

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув з візитом до постраждалих від повені районів Нижньої Саксонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Після польоту на гелікоптері над зонами затоплення Олаф Шольц приземлився в найбільш постраждалому місті Верден-ан-дер-Аллер, де поспілкувався з рятувальниками про поточну ситуацію, вжиті захисні заходи та очікуваний подальший розвиток подій.

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Потім він подивився з оглядового майданчика через розлиту річку на затоплене старе місто Верден на іншому березі.

Журналісти звернули увагу, що на канцлері були коричневі шкіряні туфлі, а не більш доречні гумові чоботи.

Окремі громадяни зустрічали канцлера на оглядовому майданчику, висловлюючи своє невдоволення. Після візиту до Аллер-Уфера, Шольц, прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль і міністр внутрішніх справ землі Даніела Беренс мали зустрітися з людьми, які постраждали від повені у Вердені.

Ситуація з повенями наразі особливо напружена на півночі Німеччини. Хоча з суботи повідомляється про незначне зниження рівня води в Аллері та інших річках, у багатьох місцях все ще існують побоювання, що сильно ослаблені дамби можуть прорватися. У Вердені, поблизу злиття Аллера і Везера, значна частина старого міста все ще перебуває під водою, і кілька будинків знаходяться під загрозою обвалу.

Після сильних злив попередніх днів у неділю спочатку не було опадів. Однак Німецька метеорологічна служба прогнозує нові зливи на північному заході Німеччини напередодні Нового року, які, ймовірно, також зачеплять зони затоплення в Нижній Саксонії.

У п’ятницю повідомлялося, що Бундесвер, як очікується, надасть підтримку аварійно-рятувальним службам у зоні повені в Нижній Саксонії.

Повені у Німеччині почалися ще з минулого тижня після затяжних дощів.